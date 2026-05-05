Il Milan si trova in una fase critica della Champions League, con il rischio di uscire presto dalla competizione. L'allenatore ha adottato alcune strategie per cercare di migliorare le prestazioni della squadra. La situazione attuale preoccupa i tifosi e mette sotto pressione lo staff tecnico, che sta cercando soluzioni per invertire la rotta. La squadra si prepara ad affrontare le prossime partite con un approccio diverso.

Per evitare di 'buttare via dieci mesi di lavoro', per dirla con le parole dell'allenatore Massimiliano Allegri, il Milan ora non deve fallire le prossime tre partite. La vittoria, 4-0, della Roma contro la Fiorentina di ieri sera ha portato i giallorossi - quinti in classifica - a -3 dai rossoneri e, pertanto, le gare del Diavolo contro Atalanta, Genoa e Cagliari saranno cruciali per salvare la stagione. Al Milan serviranno necessariamente 6 punti su 9 per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, il traguardo minimo stagionale, dal punto di vista sportivo ma soprattutto economico. Qualificarsi alla Champions darà diritto ad ottenere 50 milioni di euro da investire nel calciomercato estivo per alzare il livello in vista della prossima stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Champions League a rischio: ecco le mosse di Allegri per evitare il naufragio

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