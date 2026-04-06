Dopo la partita contro il Napoli, l’allenatore del Milan ha annunciato di aver rinunciato alla corsa allo scudetto e di aver spostato l’attenzione sulla qualificazione alla Champions League. La scelta arriva dopo un confronto con la squadra e la valutazione delle possibilità di ottenere un risultato positivo nel resto della stagione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide con un nuovo obiettivo in mente.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha dichiarato di aver rinunciato alla vittoria del campionato dopo il match contro il Napoli, spostando l’obiettivo prioritario sulla qualificazione per la Champions League. Il tecnico rossonero ha ammesso che l’Inter possiede un vantaggio di 9 punti, rendendo ormai irraggiungibile lo scudetto. In questa classifica, il Napoli si posiziona inoltre davanti al Milan, complicando ulteriormente le ambizioni della squadra. L’attenzione immediata è ora rivolta a sabato, quando i rossoneri affronteranno l’Udinese. Allegri descrive l’avversario come una formazione fisicamente potente e pericolosa quando gioca lontano da casa, sottolineando che questo scontro sarà fondamentale per raccogliere punti preziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan: Allegri molla lo scudetto, ora missione Champions League

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