Fa tappa a Miglianico il Golf&Wine Championship 2026 il campionato di golf itinerante dedicato alle aziende vinicole
Il Golf&Wine Championship 2026 fa tappa a Miglianico, in Abruzzo, portando il suo circuito nazionale dedicato alle aziende vinicole. L’evento si svolgerà in diverse tappe distribuite in più di venti regioni italiane, tutte focalizzate sul connubio tra golf e vino. La manifestazione prevede gare itineranti che coinvolgono aziende del settore vinicolo e appassionati di golf, con appuntamenti programmati in varie località del Paese.
Arriva in Abruzzo il Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle principali regioni vinicole italiane. L'appuntamento è per sabato 18 aprile, quando il Golf Club Il Cerreto di Miglianico ospiterà il campionato di golf itinerante dedicato alle.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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