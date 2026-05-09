A Bedizzano, alcuni residenti hanno scoperto che le batterie delle auto sono state rubate nelle ultime settimane. Le auto parcheggiate davanti alle abitazioni sono state prese di mira dalla banda specializzata in furti di batterie. Le vittime si sono ritrovate con veicoli senza alimentazione, spesso al mattino presto, prima di andare al lavoro. La polizia sta indagando sugli episodi che si sono verificati nel paese.

Nel paese di Bedizzano è tornata a colpire la banda delle batterie di alimentazione delle auto. In questi giorni diversi residenti la mattina prima di andare al lavoro hanno trovato una brutta sorpresa. Una volta in macchina e girato la chiave l’auto non è partita perché qualcuno aveva rubato la batteria. A un residente questo scherzetto è stato fatto due volte in una settimana, e così oltre ai soldi della batteria ha dovuto perdere anche due giorni di lavoro. Secondo i residenti i responsabili sarebbero alcuni elementi della centrale dello spaccio che si trova nei boschi per andare verso Colonnata. Già lo scorso anno gli spacciatori si erano impossessati di una parte di bosco per i loro traffici illeciti e dopo il blitz delle forse dell’ordine il problema sembrava risolto.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Allarme furti e malavita a Bedizzano. Prese di mira le batterie delle auto

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