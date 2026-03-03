Allarme furti d’auto in Valdelsa Giro di vite dei carabinieri Scattano le prime denunce

In Valdelsa, i furti d’auto sono aumentati e i carabinieri hanno intensificato i controlli, portando a diverse denunce. Durante le operazioni, sono stati segnalati inseguimenti con auto in fuga e interventi tempestivi per fermare i veicoli sospetti. Le forze dell’ordine hanno agito per contrastare l’ondata di furti, segnando un giro di vite nelle attività di prevenzione e repressione.

Scene da film poliziesco con inseguimenti a manetta, l'auto dei malviventi braccata dai carabinieri che finisce fuori strada, la persona al volante che si dà alla fuga a piedi, tre persone denunciate: due per ricettazione e una per il mancato rispetto del provvedimento di ritorno nel comune di Colle emesso dal questore di Siena Ugo Angeloni. E' il bilancio dell'operazione condotta dai militari della compagnia valdelsana contro i furti di auto. A finire nei guai un 20enne senza fissa dimora che da qualche tempo gravita su Colle, trovato in possesso delle chiavi di una Toyota Aygo e rubata a Poggibonsi, un 15enne che viaggiava su un'auto rubata a Colle, e un 20enne italiano che ha violato il foglio di via obbligatorio ed è stato anche beccato con 9 grammi di hashish di cui ha cercato di disfarsi, inutilmente, alla vista dei carabinieri.