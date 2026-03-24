Monza, 24 marzo 2026 – Al volante con tasso alcolemico oltre tre volte il limite. Una normale attività di controllo del territorio si è trasformata, nella serata di lunedì, in un intervento complesso e ad alta criticità per gli agenti del Nucleo presidio quartieri della polizia locale di Monza. Gli agenti erano impegnati in piazza Carducci in un posto di blocco a due passi dal Municipio quando, intorno alle alle 18 circa, una Fiat Punto di colore grigio ha attirato la loro attenzione a causa dei gravi danni presenti sul vertice anteriore destro del veicolo. Ritenendo necessario un approfondimento, gli agenti hanno intimato l’alt al conducente, un italiano di 53 anni, chiedendo spiegazioni sull’evidente danno da urto sulla sua auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, alla guida con un tasso alcolemico di tre volte sopra il limite: denunciato un 53enne

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