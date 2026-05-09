Alla fine, il padiglione russo alla Biennale di Venezia si presenta con una configurazione insolita, essendo sia aperto che chiuso contemporaneamente. La mostra dedicata alla Russia ha sollevato diverse discussioni, poiché il paese si è opposto a lasciar partecipare i suoi artisti, mentre l'organizzazione ha continuato a sostenere il diritto di presenza. La situazione ha mantenuto alta l’attenzione sulla questione, che rimane aperta senza una soluzione definitiva.

La Biennale di Venezia difende da mesi il diritto di partecipare della Russia, che però non ha i permessi per fare eventi pubblici e ha dovuto fare una cosa a metà La mattina di sabato 9 maggio, giorno di apertura della 61esima Biennale d’arte di Venezia, il padiglione della Russia ha le porte aperte ma non fa entrare nessuno. Avvicinandosi si vede che l’ingresso è bloccato da tre schermi che mostrano le riprese di una performance musicale. L’audio è tenuto basso. Dentro il padiglione è vuoto, allestito solo con piccoli sgabelli e un specie di albero. Fuori c’è qualche visitatore che si avvicina per vedere i video. Ma soprattutto ci sono poliziotti, giornalisti da tutto il mondo e qualche manifestante con bandiere ucraine e cartelli contro la Russia.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Alla fine il padiglione russo è sia chiuso che aperto

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