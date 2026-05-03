Il padiglione russo alla Biennale è stato chiuso dal Ministero a causa di problemi legati alla gestione e alle sanzioni internazionali. Questa decisione è arrivata dopo che sono emerse criticità riguardanti le violazioni delle restrizioni imposte in ambito internazionale. Chi dovrà affrontare le conseguenze legali e rispondere di eventuali infrazioni sarà determinato nelle prossime settimane, mentre le autorità si stanno occupando di valutare le responsabilità.

? Cosa scoprirai Perché la gestione del padiglione ha causato il rischio di risarcimenti?. Chi dovrà rispondere legalmente delle violazioni delle sanzioni internazionali?. Come influirà il passaggio delle carte a Palazzo Chigi sulla Fondazione?. Quali criticità operative hanno spinto gli ispettori a chiudere lo spazio?.? In Breve Ispezione ministeriale effettuata tra il 29 aprile e il 30 aprile.. Rischio risarcimenti economici per la Fondazione causa esclusione di Russia e Israele.. Alcuni membri della Fondazione si sono già dimessi dopo il sopralluogo.. Consegna documenti a Palazzo Chigi prevista per il 3 maggio 2026.. Il padiglione della Russia alla Biennale di Venezia viene chiuso al pubblico a seguito del verbale redatto dagli ispettori del Ministero della Cultura il 29 e il 30 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biennale, padiglione russo chiuso: il Ministero segnala criticità

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