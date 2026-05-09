ALI APS sostiene il Telesia for Peoples dedicato alla Fondazione Domenico Caliendo

Un’associazione ha annunciato il sostegno a un evento chiamato “Telesia for Peoples”, organizzato dalla Fondazione Domenico Caliendo. Un rappresentante dell’associazione ha dichiarato che l’iniziativa ha un forte impatto sociale e che sarà presente all’evento con un proprio rappresentante. La presentazione ufficiale si è svolta attraverso un comunicato stampa, in cui si sottolinea l’importanza dell’attività della fondazione e il coinvolgimento dell’associazione.

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Nel segno della solidarietà e dell’impegno civile, l’Associazione “ALI APS” annuncia il proprio sostegno all’edizione 2026 del festival Telesia for Peoples, in programma alle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio. “Anche quest’anno – continua Fucci – gli organizzatori hanno dimostrato attenzione verso tematiche di grande attualità che toccano da vicino soprattutto la popolazione della Campania. Per questo siamo certi che il pubblico del Telesia for Peoples, che si svolgerà nelle Terme di Telese dal 9 al 12 luglio prossimo, saprà esprimere la propria sensibilità. E al suo fianco ci saremo anche noi di ALI APS (codice fiscale 92080800623) utilizzando parte delle donazioni che come Associazione di promozione sanitaria per lo studio sulle malattie genetiche riceviamo con il 5 x 1000”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - ALI APS sostiene il “Telesia for Peoples” dedicato alla Fondazione Domenico Caliendo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il ‘Telesia for Peoples’ dedicato alla fondazione ‘Domenico Caliendo’Tempo di lettura: 2 minutiE’ dedicata alla Fondazione “Domenico Caliendo”, il bambino morto all’ospedale Monaldi dopo un trapianto con un cuore... Il “Telesia for Peoples” 2026 dedicato alla Fondazione “Domenico Caliendo”Ad annunciarlo sono i vertici dell’Associazione “Icosit”, che da tredici anni organizza nel Sannio l’evento che ha come obiettivo principale... Una raccolta di contenuti Un murales per il piccolo Domenico Caliendo: l'iniziativaNoi proviamo a partire dai numeri da controllare, dalle promesse da mettere alla prova, dai fatti da leggere fino in fondo. Con due caffè al mese sostieni un lavoro che non si ferma allo scandalo del ... napolitoday.it Pagani, il biliardo si fa solidarietà: nasce Stecche di Cuore per sostenere la Fondazione CaliendoPagani (Salerno) - Un gesto tecnico che appartiene alla tradizione del biliardo sportivo si trasforma in occasione concreta di aiuto. Dal 5 al 7 maggio, con ... pupia.tv