Alghero | nasce il fondo per vivere la Riviera tutto l’anno

A Alghero è stato istituito un nuovo fondo volto a promuovere la vita sulla Riviera durante tutto l'anno. La misura mira a modificare l’offerta turistica, che finora si è concentrata principalmente sull’aspetto marittimo. Il finanziamento di questa iniziativa sarà garantito da enti pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire una presenza più stabile e diversificata sulla costa. La creazione del fondo rappresenta un passo in questa direzione.

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