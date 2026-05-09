Alghero | nasce il fondo per vivere la Riviera tutto l’anno
A Alghero è stato istituito un nuovo fondo volto a promuovere la vita sulla Riviera durante tutto l'anno. La misura mira a modificare l’offerta turistica, che finora si è concentrata principalmente sull’aspetto marittimo. Il finanziamento di questa iniziativa sarà garantito da enti pubblici e privati, con l’obiettivo di favorire una presenza più stabile e diversificata sulla costa. La creazione del fondo rappresenta un passo in questa direzione.
? Punti chiave Come cambierà l'offerta turistica della Riviera dopo il solo mare?. Chi finanzierà concretamente questo nuovo fondo per la destagionalizzazione?. Quando diventeranno operativi i nuovi servizi per i visitatori invernali?. Quali nuovi collegamenti uniranno la costa ai borghi dell'entroterra?.? In Breve Partecipano Visconti, Oggiano e Pippobello insieme al sindaco Cacciotto.. Risorse da imposta di soggiorno, Camera di commercio e Sogeaal.. Operatività prevista in autunno con pieno regime entro il 2027.. Promozione voli, eventi invernali e mobilità verso i borghi dell'entroterra.. Il Comune di Alghero, la Camera di commercio di Sassari, la Sogeaal e Confcommercio Nord Sardegna firmano un protocollo per il Fondo per la destagionalizzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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