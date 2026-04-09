Nasce il nuovo L’Alfieri – Lounge & Dining Concept sul Lungarno un indirizzo da vivere tutto il giorno

È stato presentato ieri sera il nuovo locale denominato L’Alfieri – Lounge & Dining Concept, situato sul Lungarno Corsini all’interno di un edificio storico nel centro di Firenze. L’apertura dell’attività permette di usufruire di uno spazio dedicato a pasti e momenti di relax durante tutta la giornata, a pochi passi dal Ponte Vecchio. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e alcuni ospiti invitati.

Presentato ieri sera durante un evento esclusivo il nuovo L’Alfieri – Lounge & Dining Concept, affacciato su Lungarno Corsini e situato nello storico Palazzo Alfieri, nel cuore di Firenze a pochi passi da Ponte Vecchio. Il locale, un tempo conosciuto come Capocaccia, si rinnova con un’identità. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Ita Airways entra in Star Alliance: vantaggi, lounge, Miles & More e nuove destinazioniDal 1° aprile Ita Airways è pienamente integrata nel network globale dell’Alleanza Star Alliance collegando il proprio hub di Roma Fiumicino e... Chianina & Syrah, è tutto pronto. A Jarno Trulli il Premio Buon vivere Città di CortonaArezzo, 4 marzo 2026 – È tutto pronto per la IX edizione di «Chianina & Syrah», il festival del buon vivere torna questo fine settimana con appendice... Argomenti più discussi: Restaurant r-evolution a Milano: l’evento che svela come nasce un ristorante di successo; Al Fuorisalone 2026 Ikea trasforma il cibo in design e presenta nuovi oggetti; Comunicazione Italiana; Guida ai 35 ristoranti a Milano da provare assolutamente per la Design Week. An intimate corner shaped by enveloping design and contemporary gastronomy. Discover more: https://www.aghotels.it/rooftop-dining — Un angolo intimo, definito da un design avvolgente e da una cucina contemporanea. Scopri di più: https://www.aghot - facebook.com facebook