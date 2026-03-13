Il presidente del Consorzio ha dichiarato che la baia dovrebbe diventare parte della città per permettere di viverla tutto l’anno. Chi apprezza il mare sa apprezzarlo meglio nelle stagioni intermedie, quando la natura offre il suo massimo. La proposta mira a integrare l’area nella vita urbana, rendendola accessibile anche durante i periodi meno caldi.

Chi ama veramente il mare sa gustarselo soprattutto non in estate ma nelle stagioni intermedie quando la natura dona il meglio di sè. Un aspetto questo ben avvertito dagli operatori di Portonovo la cui tendenza è sempre di più rivolta a far sì che la baia resti aperta tutto l’anno. La brigata di Marcello Nicolini, dell’omonimo ristorante, è pronta e si è messa in questi giorni al timone della sua imbarcazione per ripartire. Il Carlino ha intervistato Marcello che è anche presidente del Consorzio La Baia. Da cosa nasce la decisione di aprire in anticipo rispetto all’apertura della stagione estiva? "Sono già cinque anni che noi diamo continuità alla stagione con il ristorante che di fatto lavora 10 mesi l’anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il presidente del Consorzio: "La baia diventi parte della città. Così potrà vivere tutto l’anno"

