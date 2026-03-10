Camion contro il guardrail sulla A2 autista gravemente ferito

Un camion si è schiantato contro il guardrail sulla A2 del Mediterraneo, all’altezza dello svincolo di Polla, nel Salernitano, in direzione sud. L’incidente ha provocato il ferimento grave dell’autista che si trovava a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico in quella tratta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un camion è finito contro il guardrail sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Polla, nel Salernitano, in direzione sud, causando il ferimento grave dell'autista. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell'autoarticolato avrebbe perso il controllo del mezzo, forse a causa dello scoppio di uno pneumatico. La cabina è rimasta incastrata, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina, che hanno estratto l'uomo e lo hanno affidato al personale del 118 per il trasferimento all'ospedale di Polla. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti, mentre i tecnici dell'ANAS hanno lavorato per rimuovere il mezzo pesante, dotato di cella frigorifera e con perdita di olio, con l'ausilio di una gru di una ditta specializzata.