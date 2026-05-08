Alex Jimenez fuori rosa al Bournemouth scoperte le chat tra l'ex Milan e una ragazza 15enne

L’attaccante è stato messo fuori rosa dal club dopo che sono diventate pubbliche alcune conversazioni con una ragazza di 15 anni. Le chat sono state diffuse online e hanno attirato l’attenzione dei media. Il club ha annunciato che avvierà un’indagine per chiarire la situazione e prendere eventuali provvedimenti. La prossima partita di campionato si giocherà senza l’attaccante.

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