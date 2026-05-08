Alex Jimenez fuori rosa al Bournemouth scoperte le chat tra l'ex Milan e una ragazza 15enne
L’attaccante è stato messo fuori rosa dal club dopo che sono diventate pubbliche alcune conversazioni con una ragazza di 15 anni. Le chat sono state diffuse online e hanno attirato l’attenzione dei media. Il club ha annunciato che avvierà un’indagine per chiarire la situazione e prendere eventuali provvedimenti. La prossima partita di campionato si giocherà senza l’attaccante.
Alex Jimenez fuori rosa al Bournemouth dopo le chat con una 15enne diventate virali. L'ex Milan salterà la prossima partita di Premier: "Avvieremo un'indagine".🔗 Leggi su Fanpage.it
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