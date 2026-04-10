Dopo aver rinnovato il contratto, l'allenatore della squadra di calcio ha tre obiettivi principali da affrontare. Questi compiti sono legati alla gestione della rosa, alla strategia di gioco e alla preparazione delle prossime partite. La firma del nuovo accordo avviene in un momento chiave della stagione, con la squadra che si prepara a un nuovo ciclo. Le prossime settimane saranno decisive per definire le azioni da intraprendere.

Bernardo Silva lascia il Manchester City? Guardiola fa dietrofront! Le parole del tecnico spiazza tutti, ecco cosa ha detto sul suo futuro Schlotterbeck rinnova con il Borussia Dortmund, è ufficiale: firma fino al 2031 per il difensore! Il comunicato e tutti i dettagli Materazzi su McTominay: «E’ un giocatore incredibile. Non capisco come il Manchester United l’abbia venduto per così pochi soldi» Solet, intreccio Udinese Inter: valutazione da 25 milioni e un’incognita legale che può cambiare la trattativa. Il punto Conferenza stampa D’Aversa alla vigilia di Torino Verona: «L’obiettivo salvezza non è ancora stato raggiunto ma il Toro deve ambire a crescere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rinnovo Spalletti Juve, tre missioni da compiere per il tecnico dopo la firma. Cosa succede ora – VIDEO di Marco Baridon

Leggi anche: Spalletti rinnova con la Juve, cosa succede ora? Tre missioni da centrare per il tecnico. L’analisi VIDEO di Marco Baridon

Juve Como, Marco Baridon a caldissimo: «Nelle difficoltà e nella pressione la squadra si sgretola. Spalletti preoccupato da questa cosa» – VIDEOPalestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Temi più discussi: Juventus-Spalletti, fumata bianca: entro 24 ore l'annuncio del rinnovo fino al 2028; Rinnovo Spalletti, tutto fatto: quando arriva l'annuncio Juve e il ruolo di Chiellini; Perché Spalletti non rinnova con la Juventus? Incertezze e piani di mercato; Spalletti-Juventus, è fatta per il rinnovo: cifre e durata, atteso l'annuncio ufficiale.

Pagina 2 | Juve, ufficiale il rinnovo di Spalletti fino al 2028: tutti i dettagli del contrattoC'è l'annuncio del club bianconero: il tecnico di Certaldo resterà alla guida della Vecchia Signora anche nella prossima stagione ... corrieredellosport.it

Juventus, rinnovo Spalletti: svelate le prime tre promesse sul mercatoManca solo l'ufficialità per il rinnovo di Spalletti con la Juventus. Come confermato nelle ultime ore, il tecnico ... fantamaster.it

Locatelli e la Juve avanti insieme: pronto il rinnovo a vita per il pilastro del centrocampo azzurro. #Locatelli #Juve #Rinnovo #Spalletti #juventusnews24 - facebook.com facebook

Spalletti-Juve, il matrimonio continua: rinnovo fino al 2028, si punta allo Scudetto x.com