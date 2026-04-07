Alessandro Bergonzoni chiude il cartellone Comico al Coccia con lo spettacolo Arrivano i Dunque

Alessandro Bergonzoni conclude il cartellone dedicato alla comicità presso il teatro Coccia con lo spettacolo intitolato

Tra "Crealtà" e giochi di parole che smontano il mondo: Alessandro Bergonzoni torna a Novara. Non solo teatro, ma un incontro ravvicinato nel foyer per presentare la sua ultima fatica letteraria. Mercoledì 15 aprile, alle 21, finale di stagione per il cartellone Comico 20252026 del Coccia: sul palco del teatro novarese arriva Alessandro Bergonzoni con il suo nuovo spettacolo "Arrivano i Dunque". Al termine dello spettacolo, l'artista sarà nel foyer per firmare le copie del suo libro "Aprimi cielo: Dieci anni di raccoglimento, articolato" (Garzanti), Biglietti dai 18 ai 35 euro, online e in biglietteria. Dopo il lunghissimo tour di "Trascendi e Sali" Alessandro Bergonzoni torna in teatro con il suo nuovo spettacolo "Arrivano i Dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Alessandro Bergonzoni al Donizetti con “Arrivano i Dunque”Torna a Bergamo Alessandro Bergonzoni, attore comico, ma molto di più, che giovedì 5 marzo al Teatro Donizetti (ore 20.

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“Ci vuole un bel coraggio Bene. Lasciamo che sia la bellezza a darcelo e non la paura a togliercelo.” (Alessandro Bergonzoni) - facebook.com facebook

Dopo la dichiarazione di dipendenza, una nuova dichiarazione d’amore per Radio3: la firma Alessandro Bergonzoni e può firmarla, insieme a lui, chiunque sia pronto a dichiarare amore eterno a questa radio. Noi promettiamo di esservi fedeli sempre, e di ess x.com