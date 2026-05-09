Il 9 maggio di diversi anni si sono verificati eventi drammatici che hanno segnato la storia recente. In quella data si sono verificati due decessi improvvisi e tragici, uno legato a un rapimento politico e l'altro a un attentato mafioso. Entrambi gli episodi hanno coinvolto figure note e hanno avuto un impatto significativo sull’opinione pubblica e sul dibattito nazionale. La giornata è ricordata per la sua drammatica coincidenza di eventi così diversi ma ugualmente fatali.

Era un maggio degli Anni di Piombo, scosso da due eventi terribili, simili e improvvisi: l’uccisione di Peppino Impastato, per mano della mafia, e il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, in via Caetani a Roma. Impastato e Moro erano due simboli di un’Italia che lottava contro due mali, la mafia e il terrorismo. Due personaggi che fecero il loro incontro simbolico, il 9 maggio 1978.Addirittura, la notizia della morte di Peppino, che avvenne la notte tra l’8 e il 9 maggio, la mattina seguente riuscì a passare quasi inosservata poiché, proprio in quelle ore, veniva restituito il corpo senza vita di Aldo Moro.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 9 maggio, la tragica fatalità di Aldo Moro e Peppino Impastato

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