Il 16 marzo 1978 cinque agenti di polizia furono uccisi in un agguato in via Fani a Roma durante il sequestro di Aldo Moro, il cui corpo fu ritrovato senza vita il 9 maggio seguente. La vicenda coinvolse anche il rapimento dell’ex presidente del consiglio e rappresentò un momento cruciale nella storia politica italiana. La giornata è ricordata come un episodio che segnò profondamente il Paese.

"Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel tragico agguato in via Fani a Roma che portò al rapimento di Aldo Moro, il cui corpo fu poi ritrovato senza vita il 9 maggio successivo. Un giorno difficile per tutti, che aprì una pagina dolorosa della nostra storia repubblicana". Così scrive sui social network la premier Giorgia Meloni. "Oggi desidero ricordare questi uomini al servizio dello Stato che hanno dato la vita per proteggere e difendere con coraggio e sacrificio le Istituzioni e la Repubblica. A loro va la nostra eterna gratitudine, insieme al ringraziamento che desidero inviare a tutti gli uomini e le donne in divisa per il lavoro quotidiano a difesa della Nazione e dei cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sequestro Moro, Meloni: "Un giorno che aprì una pagina dolorosa della nostra storia"

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