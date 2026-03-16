Aldo Moro 48 anni dal sequestro Meloni | ‘Pagina dolorosa sempre grati ai servitori dello Stato’

Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse rapirono Aldo Moro, allora presidente della Democrazia Cristiana, e uccisero i cinque uomini della sua scorta durante l’agguato. Sono passati 48 anni da quei fatti e ancora oggi si ricordano con dolore. La presidente del Consiglio ha espresso gratitudine ai servitori dello Stato coinvolti in quegli eventi drammatici.

Era il 16 marzo 1978 quando le Brigate Rosse rapirono il presidente della Dc, uccidendo i cinque uomini presenti nella sua scorta. Per il medesimo giorno era prevista la creazione di un governo inedito sostenuto anche dal Pci. Dopo 55 giorni di prigionia, il 9 maggio, lo statista venne assassinato: oggi l'omaggio della premier Meloni sui social Sonotrascorsi 48 anni dal sequestrodelpresidente della Democrazia CristianaAldo Moro, rapito dall’automobile su cui viaggiava. La vettura venne fermata aRoma, invia Fani, da un nucleo armato delleBrigate Rossecheassassinò i cinque uomini della scortaecatturò il politico pugliese. Il rapimento di... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Aldo Moro, 48 anni dal sequestro, Meloni: ‘Pagina dolorosa, sempre grati ai servitori dello Stato’ Articoli correlati Leggi anche: Via Fani, Meloni: pagina dolorosa, ricordiamo servitori Stato uccisi Sequestro Moro, Meloni: "Un giorno che aprì una pagina dolorosa della nostra storia""Il 16 marzo 1978 gli agenti Giulio Rivera, Oreste Leonardi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Francesco Zizzi, furono vigliaccamente uccisi nel... Contenuti e approfondimenti su Aldo Moro Temi più discussi: Camilluccia, 48 anni fa il rapimento di Aldo Moro; MORO, 48 ANNI FA LA STRAGE DI VIA FANI; Torino ha ricordato Rosario Berardi, ucciso dalle Brigate Rosse; Domenico Ricci, mio padre. Il figlio dell’autista di Aldo Moro, ucciso dai brigatisti in via Fani: Ora non odio più. MORO, 48 ANNI FAL’amore per Aldo Moro rimane vivo nel cuore della gente semplice, che sa che cosa ha significato il suo sacrificio per loro. Il nonno ha messo sempre le persone prima di se stesso. Un sacrificio di q ... 9colonne.it Aldo Moro, 48 anni fa il rapimento delle Brigate Rosse in via Fani a RomaSono passati 48 anni dal sequestro di Aldo Moro. Il 16 marzo 1978, l’automobile su cui viaggiava il presidente della Democrazia Cristiana fu fermata in via Fani, a Roma, da un nucleo armato delle Brig ... tg24.sky.it Quando cominciano ad arrivare le lettere dal carcere di #AldoMoro, #EnricoBerlinguer riunisce la moglie e i figli più grandi per far sapere loro le sue volontà da uomo libero: in caso di rapimento non ci sarebbe dovuta essere alcuna trattativa coi terroristi. #Berl - facebook.com facebook 16 marzo 1978. Aldo Moro fu rapito mentre stava andando a stringere un’alleanza che avrebbe cambiato la storia politica italiana. Non fu colpito solo un uomo. Fu colpita la Repubblica. Chi voleva fermarlo sapeva esattamente cosa stava facendo. Lo sappiam x.com