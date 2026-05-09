“La morte fa paura, ma fa ancora più paura chi per un ideale, per un amore, per un senso di giustizia decide di non averne paura”. È questo il messaggio attuale, vivido e vero racchiuso nel dramma satirico “Alcesti” di Euripide che ha inaugurato al Teatro Greco di Siracusa, ieri 8 maggio, la 61esima Stagione delle rappresentazioni classiche dell’INDA-Istituno Nazionale del Dramma Antico. Il dramma ruota attorno al sacrificio d’amore. Alcesti (l’attrice turca naturalizzata italiana Deniz Özdo?an ) muore per salvare il marito Admeto ( Aldo Ottobrino), destinato a morire giovane. Grazie ad Apollo, Admeto può salvarsi se qualcuno si offre al suo posto.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Alcesti a Siracusa è come la Flotilla. Persone generose ed accoglienti in mezzo a una umanità crudele e ignobile”: la prima al Teatro Greco. Paolo Fresu star con la tromba

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Temi più discussi: 61. Stagione di rappresentazioni classiche al Teatro Greco di Siracusa; Alcesti a Siracusa è come la Flotilla. Persone generose ed accoglienti in mezzo a una umanità crudele, ignobile ed ottusa: la prima al Teatro Greco. Paolo Fresu star; Teatro di Siracusa, le rappresentazioni classiche: si parte con Alcesti di Euripide; Tradurre per far esistere: le tragedie al Teatro di Siracusa.

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