A Garlasco, si valuta la possibilità di presentare un’istanza di revisione del processo. Se questa richiesta verrà accolta, la persona condannata potrebbe tornare libera. La proposta si basa su nuovi elementi scientifici e investigativi che sono stati analizzati negli ultimi tempi. La decisione spetta ora alle autorità competenti, che devono valutare se ci siano sufficienti motivi per riaprire il procedimento.

L'ipotesi di revisione “prende quota” grazie agli ultimi elementi scientifici e investigativi emersi nel nuovo filone di indagini: dalla consulenza Cattaneo alla perizia Albani Mentre l’indagine sul delitto di Garlasco entra in una fase cruciale, emergono nuovi scenari sul possibile futuro di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, possibile istanza di revisione del processo: "Se ammessa Albero Stasi potrebbe tornare completamente libero"

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