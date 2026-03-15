Oscar 2026 la cerimonia in diretta su Rai 1 con Alberto Matano e Mattia Carzaniga

L'evento Oscar 2026 si svolge questa sera e viene trasmesso in diretta su Rai 1. La cerimonia vede alla conduzione Alberto Matano e Mattia Carzaniga, mentre i premi per la recitazione vengono consegnati dai vincitori dello scorso anno, tra cui Mikey Madison. La serata prosegue con le premiazioni delle diverse categorie e la consegna dei riconoscimenti agli artisti presenti.

L'evento più atteso dell'anno per gli appassionati del cinema è arrivato. Stanotte, domenica 15 marzo 2025, si terrà a Los Angeles la cerimonia di premiazione della 98ª edizione degli Academy Awards, gli Oscar, i premi cinematografici più prestigiosi e antichi al mondo, e anche dall'Italia sarà possibile seguire l'evento in diretta grazie a Rai 1, come accaduto negli ultimi anni. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla cerimonia di premiazione, chi saranno i presentatori della serata e come non perdersi neanche un secondo dell'evento in diretta su Rai 1. Come accaduto negli ultimi due anni, dopo il trasloco su... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Oscar 2026, la cerimonia in diretta su Rai 1 con Alberto Matano e Mattia Carzaniga Articoli correlati Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia. Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti(Adnkronos) – La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Una raccolta di contenuti su Alberto Matano Temi più discussi: Oscar 2026, in diretta su Rai 1 con Alberto Matano: tutte le anticipazioni; Oscar 2026 su Rai 1, Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta: orario, ospiti e dove vederlo; Notte degli Oscar 2026, dove vedere in diretta la cerimonia di premiazione; Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta su Rai1. Notte degli Oscar 2026: dallo speciale su Rai1 con Alberto Matano a Youtube, dove vedere la cerimoniaLa notte degli Oscar 2026, tra il 15 e il 16 marzo, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, si potrà seguire anche dall'Italia ... fanpage.it Oscar 2026 su Rai1 guida completa alla diretta e ai favoritiOscar 2026 in diretta su Rai1: orari, ospiti, favoriti Chi: la diretta italiana degli Oscar 2026 sarà guidata da Alberto Matano dagli studi Rai di Via ... assodigitale.it Stasera, dalle 23:30, Alberto Matano seguirà gli #Oscars2026 con #LaNotteInDiretta su Rai 1. Ospiti Francesca Lo Schiavo, Giovanna Botteri, Melissa Greta Marchetto, Paola Jacobbi, Stefano Della Casa e Federico Pontiggia. Mattia Carzaniga in collegament x.com Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano facebook