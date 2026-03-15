Oscars 2026 Alberto Matano guida la diretta dagli studi Rai 1

La 98ª edizione degli Oscar si svolge domenica 15 marzo e viene trasmessa in diretta da Rai1 con lo speciale “Oscars – La Notte in Diretta”. Alberto Matano conduce la trasmissione dagli studi Rai 1, fornendo aggiornamenti e approfondimenti sulla cerimonia. L’evento, che premia i migliori film e attori dell’anno, inizia alle 23.

La 98° edizione degli Academy Awards® torna in diretta su Rai1 con lo speciale “Oscars – La Notte in Diretta”, in onda domenica 15 marzo a partire dalle 23.30. Anche quest’anno, gli appassionati di cinema potranno seguire l’evento più prestigioso del grande schermo comodamente da casa, con commenti, approfondimenti e curiosità in tempo reale. Alberto Matano e un cast di ospiti d’eccezione. Dagli studi Rai di Via Teulada, Alberto Matano sarà il volto principale della serata, affiancato da un gruppo di esperti e protagonisti del mondo del cinema e del giornalismo. Tra gli ospiti: la scenografa premio Oscar Francesca Lo Schiavo, la giornalista... 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Oscars 2026, Alberto Matano guida la diretta dagli studi Rai 1 Articoli correlati Alberto Matano, decisione improvvisa e inevitabile della Rai su La vita in direttaIl daytime dell’ammiraglia Rai sta vivendo una stagione particolarmente felice sul fronte degli ascolti Tv. “Si ferma qui”. Alberto Matano, decisione ufficiale della Rai su La vita in direttaQuest’anno Rai cambia decisamente il palinsesto del pomeriggio, concedendo una pausa ai programmi di informazione e lasciando spazio a speciali... Contenuti utili per approfondire Alberto Matano Temi più discussi: Oscars - La notte in diretta; Oscar 2026, in diretta su Rai 1 con Alberto Matano: tutte le anticipazioni; Oscar 2026 su Rai 1, Alberto Matano conduce Oscars – La notte in diretta: orario, ospiti e dove vederlo; ALBERTO MATANO CONDUCE OSCARS – LA NOTTE IN DIRETTA DOMENICA 15 MARZO SU RAI 1 DALLE 23,30. Oscars su Rai1: Matano conduce la notte in direttaLa cerimonia degli Academy Awards approda su Rai1 con la conduzione di Alberto Matano. Il programma speciale ‘Oscars – La notte in diretta’, trasmesso dagli studi Rai di Via Teulada a Roma, offrirà al ... it.blastingnews.com Oscar 2026, con Alberto Matano su Rai1: orario e ospiti(Adnkronos) - La cerimonia degli Academy Awards sarà trasmessa in diretta su Rai 1 con la conduzione di Alberto Matano. Gli 'Oscars – La notte in diretta' va in onda oggi, domenica 15 marzo, a partire ... msn.com Stasera, dalle 23:30, Alberto Matano seguirà gli #Oscars2026 con #LaNotteInDiretta su Rai 1. Ospiti Francesca Lo Schiavo, Giovanna Botteri, Melissa Greta Marchetto, Paola Jacobbi, Stefano Della Casa e Federico Pontiggia. Mattia Carzaniga in collegament x.com Funerali Enrica Bonaccorti, tutti i vip presenti da Alba Parietti a Mara Venier fino ad Alberto Matano facebook