Area storica sottratta alla città per farci un hotel con 199 stanze | Cinque Vie spianata sequestrata

A Milano, un’area storica nella zona delle Cinque Vie è stata oggetto di sequestro. La zona, nota come “spianata” in via Zecca Vecchia, è stata sottratta all’uso pubblico per la realizzazione di un hotel con 199 stanze. L’intervento riguarda un’area considerata di valore storico e culturale, che ora si trova sotto sequestro in attesa di ulteriori valutazioni legali.

Milano – Sulla “spianata“ in via Zecca Vecchia alle Cinque Vie, zona simbolo della “vecchia Milano“, dovrebbe essere realizzato “ un albergo con 199 camere” a pochi passi dal Duomo, secondo le accuse con aumento delle volumetrie in violazione delle normative, senza piani attuativi e con atti “falsi” sempre con l’avallo della Commissione per il paesaggio che all’epoca passò al vaglio il progetto. Un’area del cantiere che ieri è stata posta sotto sequestro dalla Gdf di Milano, sulla base di un’ordinanza del gip Mattia Fiorentini che ha accolto la richiesta della pm Marina Petruzzella. Il pm Marina Petruzzella alla lettura della sentenza d’appello per l’incendio della Torre del Moro, Milano 20 Marzo 2026 ANSAMATTEO CORNER L’inchiesta sull’urbanistica .🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “Area storica sottratta alla città per farci un hotel con 199 stanze”: Cinque Vie, “spianata” sequestrata Notizie correlate Piazza Risorgimento, il Sindaco: “No a critiche pretestuose, nessuna somma sottratta ai bisogni dei cittadini, restituiremo alla città un luogo vero”Tempo di lettura: 2 minuti “Spiace che ancora una volta parte dell’opposizione si abbandoni ad una critica pretestuosa e strumentale su un’opera... Gli indiani vogliono investire a Napoli: alla ricerca di un’area di logistica marittima. Cinque città italiane in lizzaUna società indiana valuta un investimento a Napoli per una piattaforma deep-tech nella logistica.