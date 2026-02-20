Borgo San Rocco traffico e vie strette Ancisi LpRa | Dopo quattro anni lo studio del Comune resta nel cassetto

Il 18 giugno 2022, un gruppo di cittadini ha consegnato una petizione con oltre 370 firme per migliorare il traffico a Borgo San Rocco. La causa principale riguarda le strade strette e il caos che si crea ogni giorno. Nonostante le richieste, lo studio del Comune sulla viabilità resta fermo da quattro anni, secondo Ancisi (LpRa). I residenti aspettano ancora interventi concreti per alleggerire il traffico e rendere più sicure le vie del quartiere. La situazione resta critica e senza segnali di cambiamento immediato.

Nel 2022 fu depositata una petizione, sostenuta da Lista per Ravenna e sottoscritta da 379 cittadini, volta a chiedere all’amministrazione comunale, tramite il sindaco, un riordino della viabilità Il 18 giugno 2022 fu depositata presso lo Sportello polifunzionale del Comune di Ravenna una petizione, sostenuta da Lista per Ravenna e sottoscritta da 379 cittadini, volta a chiedere all’amministrazione comunale, tramite il sindaco, un riordino della viabilità nel quadrante stradale posto nel Borgo San Rocco tra le vie Bassano del Grappa, dei Partigiani, Doberdò e Palmanova. Il quadrante è attraversato da via Cormons, parallelamente a via Bassano del Grappa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

