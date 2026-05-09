Il cantante ha risposto alle accuse mosse dall’ex moglie, respingendo le affermazioni riguardanti presunti episodi di violenza. Le dichiarazioni di Romina Power avevano sollevato una polemica pubblica, portando Albano a precisare la propria versione dei fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito gli sviluppi delle dichiarazioni e delle controrepliche tra i due artisti.

Il cantante Albano replica alle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power e respinge accuse pesanti, tra cui quella di violenza. Ecco cosa è successo a Domenica In. Leggi anche: In che rapporti è Loredana Lecciso con Romina Power? Ecco cosa ha detto la compagna di Albano Il rapporto tra Albano e Romina Power continua a far discutere, anche a distanza di anni dalla fine del loro matrimonio. Una storia che ha segnato la musica e la televisione italiana, ma che nel tempo si è arricchita anche d i momenti difficili e dichiarazioni contrastanti. Negli ultimi giorni, alcune parole pronunciate dalla cantante hanno riacceso il dibattito, portando il cantautore a intervenire pubblicamente.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Albano ha picchiato Romina? L’accusa tremenda e la risposta del cantante: ecco cosa è successo

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