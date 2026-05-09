Albano ha picchiato Romina? L’accusa tremenda e la risposta del cantante | ecco cosa è successo

Da donnapop.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha risposto alle accuse mosse dall’ex moglie, respingendo le affermazioni riguardanti presunti episodi di violenza. Le dichiarazioni di Romina Power avevano sollevato una polemica pubblica, portando Albano a precisare la propria versione dei fatti. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media, che hanno seguito gli sviluppi delle dichiarazioni e delle controrepliche tra i due artisti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il cantante Albano replica alle dichiarazioni dell’ex moglie Romina Power e respinge accuse pesanti, tra cui quella di violenza. Ecco cosa è successo a Domenica In. Leggi anche: In che rapporti è Loredana Lecciso con Romina Power? Ecco cosa ha detto la compagna di Albano Il rapporto tra Albano e Romina Power continua a far discutere, anche a distanza di anni dalla fine del loro matrimonio. Una storia che ha segnato la musica e la televisione italiana, ma che nel tempo si è arricchita anche d i momenti difficili e dichiarazioni contrastanti. Negli ultimi giorni, alcune parole pronunciate dalla cantante hanno riacceso il dibattito, portando il cantautore a intervenire pubblicamente.🔗 Leggi su Donnapop.it

albano ha picchiato romina l8217accusa tremenda e la risposta del cantante ecco cosa 232 successo
© Donnapop.it - Albano ha picchiato Romina? L’accusa tremenda e la risposta del cantante: ecco cosa è successo
?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

In che rapporti è Loredana Lecciso con Romina Power? Ecco cosa ha detto la compagna di AlbanoLoredana Lecciso rompe il silenzio sui rapporti con Romina Power e racconta il suo legame con Al Bano, tra complicità, distanza e un amore che dura...

Leggi anche: Harry Styles replica all'accusa di queerbaiting, cosa significa e la risposta provocatoria del cantante

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: ''Non devono passare le bugie!'': Al Bano piange in tv e smentisce l’ex moglie Romina Power; Al Bano smentisce Romina e piange a Domenica In: Bugie! Dice che l’ho picchiata.

albano ha picchiato rominaChe tenerezza le lacrime di Albano in tv e la supplica a Romina: «Non ammazzarmi», la disperazione del cantante commuoveAlbano Carrisi, ospite di Mara Venier a Domenica In, è scoppiato a piangere: il cantante ha commosso tutti per la supplica a Romina Power. donnapop.it

albano ha picchiato rominaAlbano ancora contro Romina, nuove accuse gravissime: cimitero in casa, le parole di fuoco del cantanteNon c'è pace per Albano Carrisi e Romina Power: il cantante ha rilasciato una lunga intervista in cui ha attaccato ancora l'ex moglie. donnapop.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.