Harry Styles, durante la sua partecipazione a SNL, ha risposto alle accuse di queerbaiting con un gesto diretto, un bacio provocatorio sul palco. Le polemiche riguardano le sue scelte di stile e l'immagine pubblica, che alcuni interpretano come un tentativo di attrarre pubblico LGBTQ+. La sua reazione ha attirato l'attenzione dei presenti e dei media.

Harry Styles è tornato. Per presentare il nuovo album e il tour, è stato ospite al Saturday Night Live. Il cantante ha affrontato apertamente l’accusa di queerbaiting, rivendicando il diritto alla privacy sulla propria vita personale. Alla fine ha dato un bacio al l comico Ben Marshall dicendo: “Questo è queerbaiting”. Durante il monologo, ha anche spiegano il nome dell’album “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”. Harry Styles risponde alle critiche Durante il monologo d’apertura, Harry Styles ha riflettuto sulla pausa presa dopo il “Love On Tour”. L’artista ha risposto alle accuse di aver utilizzato l’estetica queer solo per fini commerciali senza mai dichiararsi apertamente, una critica che lo accompagna da tempo. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Harry Styles replica all'accusa di queerbaiting, cosa significa e la risposta provocatoria del cantante

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STEFANONE FAN DI HARRY STYLES BECCATO x.com

#Charts #Certificazione Questa settimana l'album di Harry Styles "Kiss all the time. Disco, occasionally" debutta al #1 nel Regno Unito con 183.045 vendite ed è stato certificato Oro. (100.000+). Ecco i dati. • 67.499 Cd • 66.391 Vinili • 42.368 Vendite equival facebook