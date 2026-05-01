In che rapporti è Loredana Lecciso con Romina Power? Ecco cosa ha detto la compagna di Albano
Loredana Lecciso ha parlato dei suoi rapporti con Romina Power, descrivendo il loro legame come caratterizzato da momenti di vicinanza e di distanza. Ha anche condiviso dettagli sul rapporto con Al Bano, con cui è legata da più di venticinque anni. La cantante ha deciso di rompere il silenzio sulla natura di queste relazioni, offrendo un racconto diretto e senza filtri.
Loredana Lecciso rompe il silenzio sui rapporti con Romina Power e racconta il suo legame con Al Bano, tra complicità, distanza e un amore che dura da oltre venticinque anni. Ecco cosa ha dichiarato in una recente intervista. Leggi anche: Loredana Lecciso è incinta? Sviene in stazione e spaventa tutti: scoppia il gossip assurdo Quando si parla della vita privata di Al Bano Carrisi, è inevitabile che il passato e il presente si intreccino, alimentando curiosità e dibattito tra il pubblico. Da un lato, la storica relazione con Romina Power, rimasta nel cuore di molti fan; dall’altro, il lungo legame con Loredana Lecciso, che da oltre venticinque anni condivide con il cantante un rapporto solido e duraturo.🔗 Leggi su Donnapop.it
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Temi più discussi: Loredana Lecciso si sbottona, dai rapporti con Romina alla passione con Al Bano: Il desiderio gode di ottima salute; Loredana Lecciso sull'intervista a Romina Power, poi contro Giovanna Botteri: 'So che siete amiche'; Romina Power e la figlia Ylenia Carrisi, la (vera) storia della sparizione: le teorie inquietanti e la tragica covinzione di Al Bano; Romina Power gelida su Al Bano: Rapporti ottimi perché non ci vediamo mai, e riapre il passato.
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