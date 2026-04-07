Nella periferia est di Napoli, poco prima dell’alba, un giovane di 20 anni è stato colpito da diversi spari e ha perso la vita. La segnalazione è arrivata ai carabinieri mentre la città era ancora in silenzio, e sul posto sono intervenuti i militari per le indagini. La dinamica e i motivi dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Colpi di arma da fuoco nella periferia est. È arrivata prima dell’alba la segnalazione ai carabinieri, quando la città era ancora immersa nel silenzio. Erano le 5:10 di oggi, martedì 7 aprile, quando una violenta sparatoria ha scosso la periferia orientale di Napoli. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e del nucleo operativo di Poggioreale, raggiungendo rapidamente il luogo dell’accaduto. L’agguato in strada. L’episodio si è verificato in via Carlo Miranda, nei pressi del bar Lively. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni individui a bordo di uno scooter hanno aperto il fuoco, esplodendo diversi colpi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sparatoria all’alba a Napoli: morto un giovane di 20 anni

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