Morto il giovane accoltellato in casa a Parma con lui c'era la compagna | trovato il coltello

Un giovane di 27 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello nella sua abitazione a Parma. La vittima, identificata come Cristopher Gaston Ogando, presentava diverse ferite da arma da taglio. Con lui si trovava anche la compagna, mentre il coltello utilizzato è stato rinvenuto sul luogo dell’incidente. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.