Morto il giovane accoltellato in casa a Parma con lui c'era la compagna | trovato il coltello
Un giovane di 27 anni è deceduto dopo essere stato ferito con un coltello nella sua abitazione a Parma. La vittima, identificata come Cristopher Gaston Ogando, presentava diverse ferite da arma da taglio. Con lui si trovava anche la compagna, mentre il coltello utilizzato è stato rinvenuto sul luogo dell’incidente. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’accaduto.
È morto il 27enne Cristopher Gaston Ogando, accoltellato in casa a Parma. Sul corpo segni di coltellate. La fidanzata è stata sentita dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Si apposta con il coltello sotto casa dell’ex fidanzata per costringerla a tornare con lui: arrestato a 17 anniIl 17enne arrestato a Belgioioso (Pavia) si era più volte appostato sotto l'abitazione dell'ex fidanzata minorenne con un coltello in mano.
Chi era Domenico Lorusso l’uomo trovato morto in una casa a Rozzano con una profonda ferita alla golaSi chiamava Domenico Lorusso e aveva 70 anni, l'uomo trovato senza vita in un appartamento a Rozzano nella notte.
Morto l'uomo accoltellato ieri in borgo RiccioE' morto il 27enne di origine sudamericana accoltellato mercoledì sera da una donna di poco più giovane, anche lei straniera e di origine caraibica. Il fatto è avvenuto in un locale a piano terra di u ... gazzettadiparma.it
È morto il 27enne ferito con un'arma da taglio a ParmaÈ morto il 27enne accoltellato ieri nel tardo pomeriggio a Parma, in un appartamento del centro città. A causa di una profonda lesione a un polmone, il giovane era ricoverato in rianimazione all'osped ... ansa.it
