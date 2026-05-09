al villaggio accademia 500 atlete da sei regioni

Al Villaggio Accademia si svolge oggi e domani il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Asc, con la partecipazione di oltre 500 atlete provenienti da sei regioni italiane, tra cui Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. La competizione coinvolge diverse categorie e discipline della ginnastica artistica, attirando atleti di varie età e livelli di esperienza. La manifestazione si svolge all’interno delle strutture del villaggio, con gare che si susseguono nel corso delle due giornate.

Il Villaggio Accademia oggi e domani ospita il Campionato nazionale di Ginnastica artistica Asc (Attività sportive confederate), al quale partecipano oltre 500 atlete provenienti da sei Regioni, che sono Lombardia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Sicilia. Alle finali nazionali accedono le atlete vincitrici alle selezioni regionali che si sono disputate durante l’anno. Si tratta di una manifestazione importante anche sotto il profilo turistico, in quanto oltre alle bambine ed alle ragazze che gareggiano, ci sono atlete molti istruttori, giudici e genitori per un totale di oltre mille arrivi. Italia Bianchi responsabile...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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