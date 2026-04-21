Sport formazione e nuove discipline | al Villaggio Accademia 335 presenze da sei regioni

Da cesenatoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La scorsa settimana, il Villaggio Accademia ha ospitato 335 persone, tra studenti e docenti, provenienti da sei diverse regioni italiane. In totale, sono stati 300 gli studenti e 35 i docenti che hanno partecipato alle attività di sport, formazione e nuove discipline. L’evento si è svolto in un’unica località, coinvolgendo realtà da Lazio, Lombardia, Basilicata, Liguria, Piemonte e Marche.

Sono stati 335 i partecipanti accolti, la scorsa settimana, dal Villaggio Accademia con 300 studenti e 35 docenti arrivati da sei regioni italiane: Lazio, Lombardia, Basilicata, Liguria, Piemonte e Marche. Un’esperienza intensa di quattro giorni che ha coinvolto alunni e insegnanti delle scuole.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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