Al via ‘Il ’600 in Galleria’ In esposizione 33 artisti

È iniziata la mostra intitolata ‘Il ’600 in Galleria’, che presenta le opere di 33 artisti. La rassegna, intitolata ‘Barocco. Incanto e ragione’, è organizzata dal Circolo Acli Lamberto Valli Aps con il supporto di 24 associazioni e enti del territorio forlivese. L’esposizione prosegue nel quadro di questa iniziativa dedicata all’arte del XVII secolo.

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Prosegue la rassegna ‘ Barocco. Incanto e ragione ’, promossa dal Circolo Acli Lamberto Valli Aps in collaborazione con 24 associazioni ed enti del territorio forlivese. Anche per questa edizione gli appuntamenti, ospitati nella Galleria del Monte della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, vedono la collaborazione dell’Artem Romagna Aps presieduta da Eleonora Betulla. Dal oggi fino al 12 luglio la galleria di corso Garibaldi 45 ospiterà due mostre e dieci eventi culturali che intrecciano arte contemporanea, fotografia e riflessioni sul tema del Barocco tra tradizione e modernità. Ad aprire il calendario è oggi alle 16 l’inaugurazione della mostra collettiva d’arte ‘ Il ’600 in Galleria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via ‘Il ’600 in Galleria’. In esposizione 33 artisti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Carpi, 33 artisti per celebrare San Francesco al Museo Diocesano? Domande chiave Come interpreteranno i 33 artisti i valori di San Francesco? Quali attività gratuite accompagneranno l'apertura della mostra a... Rosa mistica-Maria nel maggio degli artisti: esposizione in piazza San GiustinoMaggio è il mese mariano per antonomasia e il neonato gruppo Artisti Teate Nostra dell'associazione culturale omonima, organizza una esposizione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Al via ‘Il ’600 in Galleria’. In esposizione 33 artisti; Roma – Mostra alla Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign con esposizioni sulla Pace in Via Margutta, partecipazione e premiazione dell’artista stiglianese Maestro Nicola Iosca. Al via ‘Il ’600 in Galleria’. In esposizione 33 artistiMostra alla Galleria del Monte da oggi (vernice alle 16) fino al 12 luglio a cura del Circolo Acli Lamberto Valli assieme a 24 associazioni ed enti. ilrestodelcarlino.it