Rosa mistica-Maria nel maggio degli artisti | esposizione in piazza San Giustino
Nel mese di maggio, noto come il mese mariano, si tiene in piazza San Giustino una mostra di arte contemporanea intitolata “Rosa mistica-Maria nel maggio degli artisti”. L’evento è promosso dal gruppo Artisti Teate Nostra, appartenente a un’associazione culturale locale. La mostra presenta opere realizzate da vari artisti e si inserisce nelle iniziative dedicate al mese dedicato alla figura mariana.
Maggio è il mese mariano per antonomasia e il neonato gruppo Artisti Teate Nostra dell'associazione culturale omonima, organizza una esposizione di arte contemporanea dal titolo “Rosa mistica-Maria nel maggio degli artisti”.All'inaugurazione di sabato 2 maggio alle ore 18 presso "Acqua & Sapore".🔗 Leggi su Chietitoday.it
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