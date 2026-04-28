Addio a Pippo Arivella medico in prima linea al servizio dei pazienti

È scomparso all'età di 76 anni Giuseppe “Pippo” Arivella, medico che ha lavorato in prima linea al servizio dei pazienti. Numerosi attestati di stima sono stati rivolti a lui, sottolineando il suo ruolo di medico e insegnante. La sua morte ha suscitato reazioni di cordoglio da parte di colleghi e amici.

“Una persona speciale”. “Un medico e un insegnante unico”. Sono solo alcuni degli attestati di stima rivolti a Giuseppe “Pippo” Arivella, morto a 76 anni. Pordenone ha perso uno dei professionisti a servizio della sanità pubblica. Una figura che ha sempre messo i pazienti al primo posto e stimata.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Notizie correlate

Dopo l'addio al dottor Tremamunno, arriva un nuovo medico per i pazienti delle frazioniL'Ausl Romagna ha conferito un incarico provvisorio al medico che dovrà sostituire il dottor Tremamunno, scomparso nei giorni scorsi Per agevolare il...

"Testimone del nostro tempo, al servizio degli altri e al servizio di tutti", è morto don Pippo CuratolaIl ricordo del sacerdote nelle parole di Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia e segretario del sindacato dei giornalisti Figec Un testimone...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Giuseppe Arivella è morto, addio al medico dal cuore d’oro: aveva 76 anni; Federico Montanari è morto, scuola e cultura in lutto per il professore; Suor Giannamaria, muore a 86 anni la caposala dell'ospedale civile; Renzo Travanut, addio allo storico padre dell'ala dem friulana: aveva 80 anni.