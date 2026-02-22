Trecento chili di rifiuti raccolti grazie ad oltre 100 volontari

Un evento di pulizia ha portato alla raccolta di 300 chili di rifiuti, coinvolgendo più di 100 volontari. La causa principale è stata l'abbandono di rifiuti lungo le strade e i parchi della zona. Durante l'iniziativa, sono stati riempiti 60 sacchi e rimossi numerosi oggetti ingombranti. Alla fine, 116 persone si sono unite per contribuire alla tutela dell’ambiente locale. La mattina si è conclusa con un netto miglioramento dell’area interessata.

Trecento chilogrammi di rifiuti raccolti, 60 sacchi riempiti, diversi ingombranti rimossi e 116 partecipanti complessivi. Sono i numeri dell’ultima edizione di «Due ore per la mia Città», il progetto di cura urbana promosso da Retake Padova in collaborazione con il comune di Padova e AcegasApsAmga, che oggi 22 febbraio ha coinvolto contemporaneamente quattro quartieri della città. Stiamo parlando dell'Arcella - San Carlo, Brusegana, Prato della Valle e zona Stazione che sono tornati al centro di un’azione diffusa che ha unito cittadini di tutte le età in un gesto concreto di responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

