Trecento chili di rifiuti raccolti grazie ad oltre 100 volontari

Da padovaoggi.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento di pulizia ha portato alla raccolta di 300 chili di rifiuti, coinvolgendo più di 100 volontari. La causa principale è stata l'abbandono di rifiuti lungo le strade e i parchi della zona. Durante l'iniziativa, sono stati riempiti 60 sacchi e rimossi numerosi oggetti ingombranti. Alla fine, 116 persone si sono unite per contribuire alla tutela dell’ambiente locale. La mattina si è conclusa con un netto miglioramento dell’area interessata.

Trecento chilogrammi di rifiuti raccolti, 60 sacchi riempiti, diversi ingombranti rimossi e 116 partecipanti complessivi. Sono i numeri dell’ultima edizione di «Due ore per la mia Città», il progetto di cura urbana promosso da Retake Padova in collaborazione con il comune di Padova e AcegasApsAmga, che oggi 22 febbraio ha coinvolto contemporaneamente quattro quartieri della città. Stiamo parlando dell'Arcella - San Carlo, Brusegana, Prato della Valle e zona Stazione che sono tornati al centro di un’azione diffusa che ha unito cittadini di tutte le età in un gesto concreto di responsabilità condivisa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Cento volontari per ripulire le aree intorno a parco Maugeri: "Raccolti 400 chili di rifiuti"

Clean up dei volontari di Plastic Free in piazza Umberto: raccolti 70 chili di rifiutiDomenica 14 dicembre, i volontari di Plastic Free hanno organizzato un'operazione di pulizia in piazza Umberto, uno dei luoghi più rappresentativi del centro di Bari.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Volontari di Puliamo i quartieri all'opera: rimossi 15 chili di rifiuti.

In provincia 475 chili di rifiuti pro capite: differenziata all’81%Poco più di 475 chili a testa: è il totale dei rifiuti prodotti nel 2024 nella nostra provincia dalle quasi 585mila utenze domestiche, e dalle 65.472 non domestiche. E ad aumentare ancora è la ... ecodibergamo.it

Raccolta differenziata dei rifiuti in provincia di Brescia, ecco la mappa dei Comuni più virtuosiLa produzione di rifiuti domestici nel 2024 nel bresciano è cresciuta di quasi il 5% consolidando il triste record regionale di 552,5 chili per abitante l’anno ... brescia.corriere.it