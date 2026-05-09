Al Kholood 1-2 Al Hilal | Hernandez completa la rimonta per assicurarsi la Kings Cup
Nella finale della Coppa dei Re, l’Al Hilal ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Al Kholood, grazie a un gol di Hernandez che ha completato la rimonta. La partita si è conclusa con l’Al Hilal che si è preso un passo avanti verso la conquista di un titolo importante, confermando così la propria presenza in questa competizione. La sfida si è disputata il 8 maggio 2026.
2026-05-08 22:31:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’Al Hilal è arrivato in rimonta per fare un passo verso una potenziale doppietta battendo l’Al Kholood 2-1 nella finale della Coppa dei Re. Segna la terza Coppa del Re in quattro stagioni per l’Al Hilal e la dodicesima nella loro storia. Nasser Al Dawsari ha pareggiato al 42' con un brillante mezzo tiro al volo, e la rimonta è stata completata nei minuti di recupero del primo tempo da Theo Hernandez. Hernandez ha trovato l’angolo in basso a destra con un tiro basso infallibile, anche se in seguito è stato costretto ad abbandonare per infortunio.🔗 Leggi su Justcalcio.com
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