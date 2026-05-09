Al Kholood 1-2 Al Hilal | Hernandez completa la rimonta per assicurarsi la Kings Cup

Nella finale della Coppa dei Re, l’Al Hilal ha ottenuto una vittoria per 2-1 contro l’Al Kholood, grazie a un gol di Hernandez che ha completato la rimonta. La partita si è conclusa con l’Al Hilal che si è preso un passo avanti verso la conquista di un titolo importante, confermando così la propria presenza in questa competizione. La sfida si è disputata il 8 maggio 2026.

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