Al liceo Copernico si sono svolte le gare di matematica con la partecipazione di 16 scuole provenienti da diverse province toscane e un totale di 29 squadre. Nel corso del pomeriggio, più di 200 studenti e insegnanti hanno assistito alla risoluzione di 21 problemi in 90 minuti. La squadra di casa si è classificata al terzo posto della competizione.

Una vera e propria festa della matematica ha animato il liceo Copernico. In totale 16 scuole provenienti da varie province della Toscana, per 29 squadre complessive, si sono sfidate nella risoluzione di 21 problemi in 90 minuti, in un pomeriggio che ha coinvolto più di 200 tra studenti e docenti. L’iniziativa, organizzata dai professori Paolo Vannucchi e Lucia Grossi, ha richiamato giovani appassionati di gare matematiche, impegnati tra teoria dei numeri, algebra, geometria, combinatoria e probabilità. "Una grande giornata di confronto e passione per la matematica", è il senso della giornata che ha trasformato le aule del Copernico in un’arena di competizione e collaborazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al Copernico le gare di matematica. Terzo posto per la squadra di casa

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