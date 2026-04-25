MotoGP Fabio Di Giannantonio | Terzo posto che vale più di una pole sono ottimista per le gare

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026 si sono concluse con la pole position di Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio ha ottenuto il terzo tempo, considerato da lui stesso più importante di una pole position. La gara rappresenta il quinto appuntamento del campionato mondiale di MotoGP. La competizione si svolge su un circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e sfide specifiche.

Si sono concluse con la pole position di Marc Marquez le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Jerez, leggermente bagnato a causa della pioggia, il campione del mondo in carica ha firmato il crono di 1:48.087, tornando in pole position dopo il GP di Ungheria nel 2025. Alle spalle dello spagnolo della Ducati Ufficiale partirà la Honda di Johann Zarco. Il francese, sempre molto competitivo in queste condizioni, paga un ritardo dalla testa di 140 millesimi, complice un errore nell’ultimo curva. Completa la prima fila la Ducati del VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio. Dopo le difficoltà delle prove, il centauro azzurro guadagna una posizione molto favorevole per le gare del weekend spagnolo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gare” MotoGP, GP Brasile, Fabio Di Giannantonio (VR46) in pole: il giro decisivo delle qualifiche Notizie correlate Leggi anche: Fabio Di Giannantonio conquista la pole al GP del Brasile, Bagnaia cade nel qualifiche MotoGP. Leggi anche: MotoGP, GP Brasile: Di Giannantonio in pole position a Goiânia dopo il Q1, Bezzecchi secondo e Marc Marquez terzo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP, Di Giannantonio uomo mercato? Tutte le ipotesi verso il 2027. Le news; MotoGP, Di Giannantonio: Lo sviluppo Ducati è andato nella direzione di Marquez; Di Giannantonio: Ducati in assetto Marquez, io vado all'opposto se no fatico; MotoGP 2026. GP di Spagna. Fabio Di Giannantonio: Ducati competitiva, ma devo migliorare nelle fasi finali di gara. MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gareSi sono concluse con la pole position di Marc Marquez le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP. Sul circuito ... oasport.it MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Devo lavorare sul time-attack, i fratelli Marquez favoritiUn ottimo per venerdì per Fabio Di Giannantonio. Dopo la prima posizione strappata nella prima sessione di libere, il pilota in forza alla Pertamina ... oasport.it "Quando sei un pilota veloce, puoi lavorare sui tuoi punti deboli. Alla fine trovi sempre la tua velocità. La nostra Ducati è veloce. siamo vicini ad Aprilia" (Fabio Di Giannantonio - fonte GpOne) #MotoGP #Forzaducati #Ducati - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) è stato il più veloce al termine delle prime libere sul circuito di Jerez, in Spagna, dove si corre la quarta prova del mondiale MotoGp. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com