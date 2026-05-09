Al-Ankaa cultura e memoria di Gaza rinate fra le macerie

A Gaza, dopo i bombardamenti e le distruzioni, si stanno rinnovando iniziative culturali che cercano di preservare la memoria della città. Tra le macerie si stanno sviluppando progetti che coinvolgono la comunità locale, con l’obiettivo di mantenere viva la storia e le tradizioni. Queste attività si svolgono in vari spazi ricostruiti o adattati, offrendo un senso di continuità e resistenza alle persone che vivono in questa zona.

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Terra rimossa La biblioteca che raccoglie i libri salvati da istituzioni e case private. Ogni scaffale è sistemato con amore, e riflette la passione per la lettura Si dice che la guerra rubi i sogni, ma a Gaza i sogni continuano a crescere insieme a noi. Tra le macerie lasciate dalla guerra e la trasformazione di molti luoghi in cumuli di detriti, nascono iniziative che cercano di riportare in vita la cultura, anche in piccola parte. Tra queste c’è la Biblioteca al-Ankaa (fenice, in arabo), uno spazio che rinasce dalle rovine, raccogliendo i libri sopravvissuti nelle case e le biblioteche distrutte e aprendo una nuova porta verso la lettura e la conoscenza.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Al-Ankaa, cultura e memoria di Gaza rinate fra le macerie ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Attacchi aerei e bombe su Teheran, soccorsi al lavoro fra le macerie Gaza, grande festa per un matrimonio di massa tra le macerieNel centro di Gaza 150 coppie hanno celebrato un matrimonio di massa tra musica, danze tradizionali e bandiere palestinesi, circondati dalle macerie... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Gaza, apre la prima biblioteca dall'inizio del conflitto; Gaza, aperta la Phoenix Library, prima biblioteca dopo anni di genocidio: Un atto di resistenza allo 'scolasticidio' israeliano; Gaza, dove Israele ha distrutto tutto: tra le macerie nasce la Phoenix Library, la biblioteca del futuro palestinese. Dopo quasi tra anni di bombardamenti, a #Gaza ha aperto la prima biblioteca dall’inizio del conflitto israelo-palestinese. Dal 21 aprile, la Phoenix Library (Al-Ankaa, in arabo) ha aperto le sue porte, grazie al lavoro di Omar Hamad e Ibrahim Massri, i fondatori x.com