Gaza grande festa per un matrimonio di massa tra le macerie

A Gaza, un matrimonio di massa ha riunito 150 coppie nel cuore della città, tra musica, danze tradizionali e bandiere palestinesi. L’evento si è svolto in un’area circondata dalle macerie e dai danni causati da anni di bombardamenti, creando un contrasto tra la celebrazione e le rovine che ancora dominano il paesaggio. La cerimonia ha coinvolto molte persone, nonostante le difficoltà legate alle condizioni del territorio.

Nel centro di Gaza 150 coppie hanno celebrato un matrimonio di massa tra musica, danze tradizionali e bandiere palestinesi, circondati dalle macerie e dalle rovine rimaste dopo anni di bombardamenti. Le spose indossavano abiti ricamati della tradizione, gli sposi la kefiah al collo, in una cerimonia sostenuta da un’iniziativa umanitaria degli Emirati Arabi Uniti. 25 aprile, coppia ferita a Roma. Dirigente Anpi: "Erano scioccati, episodio inquietante" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, grande festa per un matrimonio di massa tra le macerie La festa tra le macerie a KHAN YOUNIS: 54 coppie SI SPOSANO insieme: Un giorno di gioia Notizie correlate Ramadan a Gaza, gli sfollati spezzano il digiuno tra le tende e le macerie – VideoA Gaza i palestinesi sfollati dei campi profughi rompono il digiuno del Ramadan tra le tende e le macerie. Gaza, tra le macerie dei palazzi i residenti si distraggono guardando una partita di calcioUn nuovo campo da calcio è stato inaugurato all’inizio di questa settimana tra le macerie di Gaza City, nel tentativo di portare un po’ di gioia e... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In piazza Mostra, a Trento, la grande festa per il 25 aprile, con 153 volontari e 200 chili di pastasciutta antifascista; Gaza, la guerra ha ucciso 38mila donne: 16mila erano ragazze; FOTO / Grande festa a San Casciano per i 100 anni del Forno Macucci; Eventi segnalati dai Comuni. Gaza, grande festa per un matrimonio di massa tra le macerie(LaPresse) Nel centro di Gaza 150 coppie hanno celebrato un matrimonio di massa tra musica, danze tradizionali e bandiere palestinesi, ... stream24.ilsole24ore.com Migliaia in corteo per Gaza, in piazza Scala la festa per la tregua: Ma non ci fermiamo quiPrima poche centinaia al concentramento convocato a Porta Venezia nel primo pomeriggio, poi alle 17,30, all’arrivo del corteo a piazza Scala alcune migliaia di persone. Palestinesi e sostenitori sono ... milano.repubblica.it La differenza è che a Gaza non c'è proprio nessuna guerra, se non quella condotta unilateralmente da Israele. x.com askanews. . Al via elezioni locali palestinesi, primo voto a #Gaza dopo 20 anni. Si vota in #Cisgiordania e Deir el-Balah, banco di prova per #Hamas - facebook.com facebook