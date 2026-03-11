Attacchi aerei e bombe su Teheran soccorsi al lavoro fra le macerie

Per l'undicesimo giorno consecutivo, Stati Uniti e Israele hanno condotto attacchi aerei e bombardamenti su Teheran. Sul web sono stati condivisi video dalla Società della Mezzaluna Rossa iraniana che mostrano i danni agli edifici e le operazioni di soccorso in città, mentre le forze di sicurezza iraniane cercano di gestire le conseguenze degli attacchi.

Undicesimo giorno di guerra con l'Iran. Stati Uniti e Israele hanno continuato a bombardare Teheran. Circolano sui social i video condivisi dalla Società della Mezzaluna Rossa iraniana che mostrano i danni causati agli edifici e i soccorsi al lavoro nella capitale (fonte Ansa Video).