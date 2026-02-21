L' Akragas torna al Totò Russo pensando al finale di stagione | contro il Megara vietato sbagliare
I biancazzurri riprendono la corsa in campionato tra ambizioni di vertice e il sogno della Coppa che può valere il salto di categoria Dopo una piccola sosta utile a ricaricare le pile, l'Akragas SLP si prepara a riabbracciare il proprio pubblico nello stadio comunale di Aragona. Domani, alle ore 15, i riflettori si accenderanno sulla sfida contro l'Atletico Megara 1908, valevole per la 19ª giornata del girone D di Promozione. Per la squadra di casa non si tratta di una semplice partita, ma dell'inizio di un periodo dove ogni errore rischia di essere fatale. A dare la carica è il capitano Alfonso Cipolla, che sottolinea come il gruppo abbia lavorato con serenità a Fontanelle, nonostante la pioggia degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
