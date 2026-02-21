L' Akragas torna al Totò Russo pensando al finale di stagione | contro il Megara vietato sbagliare

I biancazzurri riprendono la corsa in campionato tra ambizioni di vertice e il sogno della Coppa che può valere il salto di categoria Dopo una piccola sosta utile a ricaricare le pile, l'Akragas SLP si prepara a riabbracciare il proprio pubblico nello stadio comunale di Aragona. Domani, alle ore 15, i riflettori si accenderanno sulla sfida contro l'Atletico Megara 1908, valevole per la 19ª giornata del girone D di Promozione. Per la squadra di casa non si tratta di una semplice partita, ma dell'inizio di un periodo dove ogni errore rischia di essere fatale. A dare la carica è il capitano Alfonso Cipolla, che sottolinea come il gruppo abbia lavorato con serenità a Fontanelle, nonostante la pioggia degli ultimi giorni.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Luci al "Curi" per una notte da grifoni . Arriva il Ravenna: vietato sbagliareQuesta sera il Perugia torna in campo al Curi contro il Ravenna, seconda in classifica.

Cremonese, contro il Genoa è vietato sbagliare: scontro diretto da brividiLa Cremonese ha deciso di puntare tutto contro il Genoa, perché questa partita può decidere il loro destino in campionato.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.