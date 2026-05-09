Akragas in finale | Lopez spacca il muro della Scordia ai supplementari

Nella partita tra Akragas e Scordia, Lopez ha segnato il gol decisivo durante i supplementari, consentendo alla squadra di accedere alla finale. La rete è arrivata dopo un’azione che ha superato la resistenza della difesa avversaria. La strategia adottata dall’allenatore di casa ha portato a una pressione costante sulla linea difensiva, contribuendo a sbloccare il risultato e a portare la squadra oltre il tempo regolamentare.

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? Domande chiave Come ha fatto Lopez a scardinare il muro della Scordia?. Quale tattica ha usato Sebi Catania per piegare la difesa avversaria?. Cosa è successo tra gli spalti durante il momento dedicato ad Alessia?. Come cambiano le prospettive dell'Akragas dopo questo successo nei supplementari?.? In Breve Gol decisivo di Lopez al quarto minuto del primo tempo supplementare.. Allenatore Sebi Catania guida la squadra verso la promozione in Eccellenza.. Curva Nord 12 sostiene la piccola Alessia, 8 anni, contro il rabdomiosarcoma.. Partita giocata al comunale Totò Russo di Aragona con risultato 0-0 regolamentare.. Il triplice fischio al comunale Totò Russo di Aragona ha sancito la qualificazione dell’Akragas Slp alla finale playoff dopo la vittoria sulla Gymnica Scordia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Akragas in finale: Lopez spacca il muro della Scordia ai supplementari ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Akragas, l’urlo di Lopez vale la finale: Scordia battuto ai supplementari, il "Totò Russo" esplode di gioiaIl triplice fischio al comunale "Totò Russo" di Aragona sancisce la fine di una battaglia infinita: l’Akragas Slp batte la Gymnica Scordia e si... Leggi anche: Akragas-Gymnica Scordia, Catania: "Voglio una squadra aggressiva" Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Akragas, che batticuore: cala il tris, subisce il ritorno del Pro Ragusa ma vola in finale; Akragas, in finale con il Gymnica Scordia. Superato il Pro Ragusa 3 – 2; Akragas vincente sul Pro Ragusa con finale da brivido; Akragas-Gymnica Scordia, Catania: Voglio una squadra aggressiva. Akragas, l’urlo di Lopez vale la finale: Scordia battuto ai supplementari, il Totò Russo esplode di gioiaI biancazzurri piegano la resistenza ospite nell'extra-time e volano all'ultimo atto per l'Eccellenza. Una vittoria di cuore, intensità e sacrificio, coronata da un gesto di solidarietà che va oltre i ... agrigentonotizie.it L’Akragas vince ai supplementari e approda alla finale playoffChe lo Scordia fosse un osso duro per l’Akragas, lo aveva già dimostrato nel corso del campionato. E anche oggi al Toto’ Russo di Aragona, è stata battaglia vera. Per battere i rossoblù, l’Akragas s ... grandangoloagrigento.it Akragas, stop alle strumentalizzazioni politiche: “Non usate il nome della società” x.com