Ajax-Utrecht domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle 16:45 si gioca la partita tra Ajax e Utrecht. L’atmosfera a Amsterdam era positiva dopo il pareggio dell’Ajax contro i campioni del PSV. Tuttavia, la qualificazione diretta alla Champions League non sembra più possibile per la squadra. Sono state rese note le formazioni ufficiali, con quote e pronostici che anticipano il match.

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