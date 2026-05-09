Feyenoord-AZ Alkmaar domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 45 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 10 maggio 2026 alle 16:45 si giocherà la sfida tra Feyenoord e AZ Alkmaar. Se il Feyenoord otterrà una vittoria, potrebbe assicurarsi matematicamente il secondo posto in classifica. Le formazioni sono state ufficializzate e le quote dei bookmaker sono state pubblicate. I pronostici indicano un match aperto, con diverse opzioni di scommessa disponibili.

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Il Feyenoord potrebbe conquistare aritmeticamente il secondo posto qualora riuscisse a battere l’AZ Alkmaar. Sarebbe un buon risultato in una stagione difficile, nella quale Robin van Persie non è riuscito a dare alla squadra un gioco brillante ma nonostante questo pare che manterrà il suo posto. Chi invece se ne dovrebbe andare è Raheem Sterling,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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