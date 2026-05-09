Ajax-Utrecht domenica 10 maggio 2026 ore 16 | 45 | formazioni quote pronostici

Domenica 10 maggio 2026 alle ore 16:45 si svolgerà la partita tra Ajax e Utrecht. Dopo il pareggio dell’Ajax contro i campioni del PSV, l’atmosfera nella capitale olandese era positiva, anche se la qualificazione diretta alla Champions League sembra ormai irraggiungibile per la squadra di casa. Le formazioni e le quote delle scommesse sono state già annunciate, e si attendono sviluppi sulla base di queste premesse.

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L’atmosfera ad Amsterdam era ottima dopo il pareggio dell’Ajax contro i campioni del PSV. Resta il fatto che la qualificazione diretta alla Champions League è definitivamente fuori portata. Alla vigilia di questa sfida con l’Utrecht la squadra di Óscar García si trova attualmente al quarto posto in classifica, posizione che gli garantirebbe la qualificazione ai. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Ajax-Utrecht (domenica 10 maggio 2026 ore 16:45): formazioni, quote, pronostici ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Feyenoord-AZ Alkmaar (domenica 10 maggio 2026 ore 16:45): formazioni, quote, pronosticiIl Feyenoord potrebbe conquistare aritmeticamente il secondo posto qualora riuscisse a battere l’AZ Alkmaar. Leggi anche: Excelsior Rotterdam-Volendam (domenica 10 maggio 2026 ore 16:45): formazioni, quote, pronostici Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Utrecht strike late to punish 10-man NAC; Pronostico Ajax-Utrecht 10 Maggio 2026: 33ª Giornata di Eredivisie; Pronostico Ajax - Utrecht: 10 Maggio 2026 ?; Pronostico Ajax - PSV Eindhoven - Quote & Statistiche - 2 maggio 2026, Eredivisie, Olanda. Ajax, rinviata la gara contro l'Utrecht per sciopero della poliziaAnche la sfida tra Ajax e Ultrecht è stata rinviata: il motivo e il comunicato ufficiale Non si giocherà Ajax-Utrecht, in programma domenica 15 settembre. Per il momento non è stata ancora fissata la ... gianlucadimarzio.com Nemmeno Fred Grim serve: l'Ajax perde con l'Utrecht e si lascia tallonare in EredivisieCi voleva l'Utrecht per aggravare ulteriormente le preoccupazioni dell’Ajax e il debutto dell'allenatore ad interim Fred Grim dopo la cacciata di Heitinga. I lancieri cadono per 2-1 fuori casa, mentre ... tuttomercatoweb.com Qualcuno sa che infortunio ha subito Nassef Chourak con il Jong Ajax in una partita di campionato contro il Jong FC Utrecht (28-02-2025) reddit