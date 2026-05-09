In varie piazze e vie della città, volontari distribuiscono azalee per raccogliere fondi destinati alla ricerca sui tumori femminili. L'iniziativa, promossa da un'organizzazione dedicata alla lotta contro il cancro, mira a sostenere studi specifici per migliorare le cure e prevenire le malattie. Le persone che ricevono i fiori possono fare donazioni a sostegno di queste attività di ricerca.

Un fiore per aiutare la ricerca a studiare, quindi combattere, i tumori. Nelle piazze e nelle vie principali di tutte le città del Bolognese, domani (giorno della festa della mamma) sarà possibile acquistare un’ azalea, fiore ormai simbolo della salute femminile di Airc, l’Associazione italiana ricerca sul cancro, la cui vendita ha l’obiettivo di sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne. Per quanto riguarda la città, ci saranno 14 punti dove volontarie e volontari distribuiranno, con una donazione minima di 18 euro, le belle azalee. Nel corso degli anni la campagna ha permesso alla Fondazione Airc di raccogliere oltre 320 milioni di euro, garantendo continuità a medici e ricercatori impegnati a migliorare prevenzione, diagnosi e cure dei tumori.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Airc in piazza con le azalee : "Studio per aiutare le donne"

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