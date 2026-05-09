L'uso quotidiano dell’intelligenza artificiale sta crescendo, portando molte persone a interagire con assistenti virtuali e chatbot. Tuttavia, rimane difficile per alcuni credere che sia possibile sviluppare un legame emotivo con un’intelligenza artificiale. La presenza di questi strumenti nella vita di tutti i giorni solleva domande su come cambieranno le relazioni umane e sulla percezione dell’intimità con le macchine.

Anche se l’ intelligenza artificiale sta diventando uno strumento sempre più diffuso o utilizzato giornalmente, facciamo ancora fatica a credere che si possa correre il rischio di instaurare un legame emotivo con un bot. Sembra insolito, quasi fantascientifico, invece è più facile di quanto si possa pensare. Stabilire o sviluppare una connessione intima con un personaggio fittizio, che sia contenuto in un videogioco o in un romanzo, viene percepito come “normale”. Provate a immaginare che quello stesso personaggio, oltre che rappresentare il vostro prototipo fisico eo caratteriale possa rispondervi, interagire con voi e mostrare interesse. Ora, invece, pensate a queste interazione dilatate nel tempo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - AI Companion: l’intimità artificiale cambierà il modo in cui ci relazioniamo?

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