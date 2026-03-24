Dalla nuova fermata della metro M5 ai parcheggi interrati | così cambierà il modo di spostarsi intorno al San Gerardo

Nel quartiere vicino all'ospedale San Gerardo sono in programma lavori che riguardano una nuova fermata della metropolitana M5, la realizzazione di parcheggi interrati e una modifica alla viabilità. Questi interventi mirano a migliorare i collegamenti e la mobilità nella zona, coinvolgendo diverse opere pubbliche che influenzeranno gli spostamenti dei residenti e dei visitatori.

La futura fermata della metropolitana M5, parcheggi interrati e una nuova viabilità per cambiare il modo di spostarsi nel quartiere intorno all’ospedale San Gerardo. E, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, meno traffico sulle strade. La giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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